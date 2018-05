"Ich fühle mich in der Mannschaft und in München sehr wohl. Mit dem FC Bayern Campus haben wir Top-Bedingungen und ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein", sagte die Angreiferin sagte sie bei der Vertragsunterzeichnung. Mit ihren Kolleginnen hat sie noch einige Ziele: "Wir haben auf allen Positionen eine hohe Qualität im Team. Ich bin sicher, dass wir mit dieser Mannschaft noch sehr viel erreichen und in den nächsten Jahren noch mehr Titel holen können."