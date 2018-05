"Gute Nachrichten: Der Fuß ist nicht ernsthaft verletzt", schrieb der Innenverteidiger am Sonntagabend bei Twitter. Hummels fügte hinzu, er freue sich darauf, im Cup-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag deutlich besser zu spielen als bei der 1:4-Pleite gegen den VfB Stuttgart im letzten Bundesliga-Heimspiel. In dieser Partie hatte sich der 29 Jahre alte Weltmeister die Blessur bei einem Zweikampf zugezogen.