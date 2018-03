Was passierte? Am Nachmittag des 23. Mai 2017 saßen Yasar Y. und Nancy G. in der Wohnung des in Deutschland lebenden Türken in Dingolfing auf einem Sofa im Wohnzimmer, tranken Alkohol. Gegen 15 Uhr erhob sich der Angeklagte und holte ein Fleischermesser. Wortlos kehrte Y. zu seiner auf dem Sofa sitzenden Nachbarin zurück, stellte sich frontal vor diese und schnitt mit dem Messer von oben nach unten in ihre rechte Halsseite. Die 33-Jährige sackte darauf zur Seite und begann zu schreien. Der durch die Schreie alarmierter Mitbewohner kam und stieß Yasar Y. zur Seite.