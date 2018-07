Im vergangenen Jahr fälschte der Verurteilte insgesamt zwei 50-Euro-Scheine, indem er einen echten Schein kopierte und die einzelnen Blätter mit Malerleim verklebte. Mit den Blüten ging er dann am Abend des 19. September in ein Bordell in Obersendling – für 45-minütigen Geschlechtsverkehr zahlte er 150 Euro. Die beiden falschen Scheine hatte er dabei unter einen echten gelegt. Bevor es jedoch zum Sex kam, bemerkte die Prostituierte den versuchten Betrug und alarmierte daraufhin die Polizei.