Schließlich sei ein anderes Vorgehen festgelegt worden, betont die CSU. Es gibt nämlich eine Vereinbarung des Ältestenrats, dass Ehrungsvorschläge grundsätzlich nicht öffentlich, sondern per Brief an den Oberbürgermeister gemacht werden sollen. So soll vermieden werden, dass öffentlich über die Ehrungswürdigkeit des Betroffenen diskutiert wird. Zudem ist es bei Verstorbenen üblich, das Trauerjahr abzuwarten. Vogel war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben.