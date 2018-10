Welche Motivation steht hinter dem Glauben an die feinstofflichen Welten und an Geister?

Die Motivation, an eine Anderswelt zu glauben, liegt in erster Linie darin begründet, ungünstige Situationen abzuwenden, gerade im Falle der Ackerbau betreibenden Kulturen, wenn die Ernten mal nicht so üppig ausfielen. Schuld hatten eben die bösen Geister oder Dämonen. Auch Opfergaben an die guten sowie an die bösen Geister waren zu allen Zeiten in allen Regionen üblich.