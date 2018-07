"Verstehen Sie Spaß?" Die Lochis: So fies legte Roman seinen Bruder Heiko rein

Heiko, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie Ihr Auto mit dem vermeintlichen Dreck gesehen haben?

Heiko: Ich habe richtig Schiss bekommen und dachte, da ist vorn gleich alles kaputt, da sprühten ja richtig Funken! Im ersten Moment, als der Kaffee runterkam, habe ich noch gedacht "Naja, vielleicht ist das irgendeine neue, exotische Super-Reinigung oder sowas", aber dann kamen die Funken und da hatte ich echt Angst.

Kam Ihnen niemals in den Sinn, dass hier irgendwas nicht stimmen kann?

Heiko: Nein, überhaupt nicht. Roman hat das echt gut gespielt und da wir so vertieft waren in Gespräche und die nächste "Let's Dance"-Show am Abend anstand, kam mir das überhaupt nicht in den Sinn.

Sind Sie Ihrem Bruder Roman noch böse?

Heiko: Nein, Quatsch - ich fand es ja auch mega-witzig, als es dann aufgelöst wurde. Wenn bei meinem Auto vorn jetzt ein Stück fehlen würde, wäre ich sauer. Aber so denke ich mir nur: "Geil, er soll sich mal auf die Revanche vorbereiten..."

Roman, fürchten Sie jetzt Heikos Rache?

Roman: Nicht wirklich. Ich weiß, dass da was kommt, aber wahrscheinlich wird er das super vorbereiten und mich richtig drankriegen. Aber vielleicht durchschaue ich ihn ja auch... mal sehen - es wird auf jeden Fall am Ende super aussehen in der Show, da bin ich mir sicher.

Spielen Sie sich auch privat ab und zu Streiche?

Roman: Selten. Früher haben wir das deutlich öfter gemacht, aktuell kommt das ab und an vor allem auf Tour vor mit unserer Band und der Crew oder unserem Team.