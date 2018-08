Homophobie in Deutschland noch immer verbreitet

Der Kampf gegen Homophobie liegt Maike Johanna Reuter besonders am Herzen. Sie habe es schon öfters erlebt - sowohl an sich selbst, aber auch an Freunde gerichtet: "Die Leute sind oft überrascht, wenn sie davon erfahren, weil sie glauben, dass es – gerade in Großstädten – so etwas in Deutschland gar nicht mehr gibt. Aber Homophobie existiert leider immer noch, egal ob in der Stadt oder auf dem Land."