München - In der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den SV Rödinghausen gab Bayern-Trainer Niko Kovac bekannt, dass Alphonso Davies bereits im November zum deutschen Rekordmeister wechseln wird. Fast anderthalb Monate früher als geplant. Am 18. November wird der Linksaußen für die kanadische Nationalmannschaft spielen. Danach wird er "nach Deutschland umziehen und mit uns trainieren", so Kovac.