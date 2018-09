"Verrückte Zeiten" Michael Douglas: "Angela Merkel hat etwas Beruhigendes"

Michael Douglas (73) hat sich im Interview mit dem "ZEITmagazin MANN" über Bundeskanzlerin Angela Merkel (64) geäußert. Offenbar interessiert sich der US-Schauspieler sowohl für die politische Lage in Deutschland als auch für Europa. "Ich habe ihre komplizierten Koalitionsverhandlungen verfolgt, ihre Probleme mit der Flüchtlingssituation in Deutschland und in der gesamten EU", so der Hollywood-Star.