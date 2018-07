Verrückte Schönmacher Hilfsmittel aus dem Internet: Diese Dinge machen Sie schön!

AZ: Frau Laivina, Sie setzen Frauen mit kuriosen Schönheitshelfern in Szene. Was ist Ihre Motivation für dieses Projekt?

Evija Laivina: Ich hoffe, damit Diskussionen über Schönheit anzustoßen, und dass das Projekt "Beauty Warriors" dabei hilft, zu erkennen, wie besessen wir heutzutage von Äußerlichkeiten sind. Ich möchte, dass wir uns selbst akzeptieren lernen und in unserer Haut glücklich sind.