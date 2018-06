Verräterische Fotos aufgetaucht Ist Chris Pratt mit Schwarzenegger-Tochter zusammen?

Nach einem rund 1,5 Stunden langen Trip an der malerischen Pazifikküste entlang in den Norden Kaliforniens ließ man sich am Sonntagnachmittag scherzend und lachend in einem Park nieder. Weiter heißt es in dem Artikel, dass Pratt sehr angetan von seiner Begleitung gewirkt habe und offensichtlich auch mit ihr geflirtet habe. Zu öffentlichen Zärtlichkeiten sei es jedoch nicht gekommen. Für Pratt soll es das erste richtige Date gewesen sein, nachdem er im Dezember 2017 die Scheidung von Faris einreichte.