Verrät er hier das Baby-Geschlecht? Junge oder Mädchen? Prinz Harry verrät, was er sich wünscht

Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) sind aktuell auf großer Reise in Australien. Dabei haben sie nicht nur einen vollen Terminkalender, sondern zeigen sich auch sehr persönlich und voller Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind. Am Sonntag war der Prinz alleine in Sydney unterwegs, Herzogin Meghan hatte sich für einige Stunden zurückgezogen. Als der werdende Vater an einigen Royal-Fans vorbei lief, nutzte eine Frau die Gunst der Stunde und rief Prinz Harry zu: "Ich hoffe, es ist ein Mädchen!"