Verona Pooth, Pink und Co. Muttertag: So lassen sich die Promi-Mütter heute feiern

Pfannkuchen und Spiegeleier in Herzform gab es indes für Jennifer Lopez (48, "On the Floor"). Sie teilte ihr heutiges Mutterglück via Instagram-Story, wie auch zahlreiche andere Promi-Mütter. So erhielt beispielsweise Kollegin Gwen Stefani (48, "The Sweet Escape") ein Fußkettchen von ihren drei Söhnen Kingston (11), Zuma (9) und Apollo (4). Moderatorin Michelle Hunziker (41) konnte sich über eine goldene Sternen-Armkette von Tochter Aurora (21) freuen.