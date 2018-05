Das ursprüngliche Album kam am 21. Juli 1987 auf den Markt und revolutionierte die damalige Rockszene. Insgesamt wurden mehr als 30 Millionen Exemplare von "Appetite for Destruction" verkauft. Auf dem Werk sind zahlreiche Guns N' Roses Klassiker enthalten, unter anderem die Hits "Sweet Child O' Mine", "Welcome To The Jungle" oder auch "Paradise City". Im Sommer kehren die Jungs um Frontmann Axl Rose (56) auch nach Deutschland zurück und spielen hierzulande vier Stadion-Konzerte. (3.6. Berlin, 12.6. Gelsenkirchen, 24.6. Mannheim, 7.6. Leipzig)