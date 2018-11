Vernita Lee wurde 83 Jahre alt Talk-Legende Oprah Winfrey trauert um ihre Mutter

Der TV- und Kino-Star Oprah Winfrey (64, "Die Farbe Lila") trägt Trauer. Bereits am 22. November, also am US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving, ist Winfreys Muttter Vernita Lee im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die Seite "Page Six" und beruft sich dabei auf den Sprecher der 64-Jährigen.