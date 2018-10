München - In Obergiesing haben am 14. Oktober - unmittelbar nach den Landtagswahlen - rund 30 Vermummte Hauswände mit politischen Parolen und wütenden Botschaften beschmiert. In Giesing kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, seit sich das Viertel durch Gentrifizierung stark verändert und die Mieten klettern.