Ghostwriter, Rosins Restaurants, ... TV-Tipps am Dienstag

Die Romantikerin Zoe bandelt in "Ghostwriter" (ZDF) mit dem rationalen Physiker Owen an. Auf kabel eins hilft Sternekoch Frank Rosin wieder Restaurantbesitzern in Not. In "Der Verdacht" (3sat) wird eine Ingenieurin in Namibia Opfer einer Verschwörung.