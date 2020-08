Eine Stunde später schlagen die Täter erneut zu

In einem zweiten Fall wurde eine über 80-Jährige Seniorin in Bogenhausen, gegen 14.30 Uhr, durch zwei unbekannte männliche Personen aus dem Auto heraus nach dem Weg zum Krankenhaus Bogenhausen gefragt. Die Seniorin stieg daraufhin in das Fahrzeug ein. Auf dem Weg zum Krankenhaus gaben die beiden unbekannten Männer an, dass ein Freund der beiden einen schweren Verkehrsunfall erlitten habe und für die medizinische Betreuung einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag benötigen würde.