München - Catharina Lehmann (27) lebt seit drei Jahren in München und könnte eigentlich nicht glücklicher sein: Sie ist frisch verheiratet mit ihrem Lutz (33) und Nachwuchs ist auch schon unterwegs. Doch ein Vorfall am Montag (12. November) in Giesing trübt das junge Glück: Nach dem Aqua-Fit-Kurs in der Mittelschule an der Perlacher Straße ist ihr Verlobungsring verschwunden. "Er war sicher in meiner Tasche mit einem weiteren Ring verstaut, am nächsten Morgen war nur der Verlobungsring weg, der andere Ring weiterhin in meiner Tasche", erzählt Catharina Lehmann.