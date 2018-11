Verlobung aufgelöst Nach Trennung von Paris Hilton: Chris Zylka will den Ring zurück

Mit der geplanten Hochzeit von Paris Hilton (37) und Chris Zylka (33) wird es bekanntlich nichts mehr werden. Hilton hat US-Medienberichten zufolge die Verlobung aufgelöst. Doch eine Sache scheint nach der Trennung noch nicht ganz geklärt zu sein: Was passiert mit dem knapp zwei Millionen Euro (rund 1,7 Millionen Euro) teuren Verlobungsring, den Zylka Anfang des Jahres ihr überreichte? Wie das Promi-Portal "TMZ" meldet, will der Fast-Bräutigam das Schmuckstück in jedem Fall wieder zurückhaben, derzeit befindet es sich aber noch im Besitz von Hilton.