Verlierer des Tages Zuckerbergs Name soll weg

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34) und seine Frau Priscilla Chan (33) haben dem San Francisco General Hospital im Jahre 2015 75 Millionen Dollar gespendet. Im Gegenzug forderten sie, dass die Einrichtung in "Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center" unbenannt werden soll. So geschah es auch. Doch seit einiger Zeit macht sich heftiger Gegenwind breit, wie Business Insider berichtet. Jetzt forderte der Politiker Aaron Peskin die Stadt auf, Zuckerbergs Namen umgehend zu streichen. Es könne nicht sein, dass Namensrechte als Gegenleistung für Geschenke angeboten werden, so seine Argumentation.