Verlierer des Tages Wayne Rooney hat mal wieder Stress

Wayne Rooney (32, "My Story") ist mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Doch ganz so wild wie im September 2017, als er betrunken am Steuer seines Autos erwischt wurde, ist es dieses Mal nicht. Damals verurteilte ihn ein Gericht dazu, 100 Stunden Sozialarbeit abzuleisten und für zwei Jahre seinen Führerschein abzugeben. Eigentlich wollte der Fußballstar nun mit seiner Frau Coleen (32) nur das Konzert von Beyoncé (36) und Jay-Z (48) in Manchester anschauen. Doch da die Parkplätze rar waren, stellten die beiden ihre Luxuskarosse einfach mitten auf einem Gehweg ab.