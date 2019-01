Verlierer des Tages Wasser marsch für Gwyneth Paltrow

Das hat ihr in doppelter Hinsicht nicht gefallen: Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love") musste sich wie jeder Gast in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (44) auf einen kleinen Wettkampf mit dem Moderator einlassen. In dem auf YouTube veröffentlichten Video steht sie während der Partie von "Slay it, don't spray it!" auf einem Podest vor einem präparierten Mikrofon. Die Liedtexte wurden bis auf das jeweils letzte Wort eingeblendet. Die, wie sie zugab, ohnehin miese Sängerin Paltrow musste jedes einzelne Wort korrekt singen, sonst würde ihr das Mikrofon Wasser ins Gesicht spritzen.