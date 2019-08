Verlierer des Tages Vier Tage Knast für Michael Madsen

Schauspieler Michael Madsen (61, "The Hateful 8") muss wegen wiederholter Trunkenheit am Steuer für vier Tage hinter Gitter. Diese Strafe hat ein Gericht nun gegen den Star verhängt, der dem Urteil laut der US-Seite "TMZ" bereits zugestimmt hat. Zudem belaufe sich die Bewährungszeit auf stolze fünf Jahre und der Wiederholungstäter müsse außerdem noch gemeinnützige Arbeit verrichten - in einem Leichenschauhaus, heißt es weiter. Mit dieser Maßnahme sollen Madsen die schrecklichen Folgen bewusst werden, die alkoholisierte Fahrten mit sich bringen können.