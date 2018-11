Verlierer des Tages Tom Cruise: Zu klein für Rolle

Obwohl der Autor versichert, Cruise wäre ein "wirklich, wirklich toller Typ" und er hätte gerne mit ihm zusammengearbeitet, beugt er sich mit der Neuauflage seines Romanstoffs vor allem den Protesten der Leser: "Aber leider haben die Leser recht. Die Größe von Reacher ist sehr, sehr wichtig und es ist ein großer Teil von dem was ihn ausmacht." Weiter erklärt er: "Die Idee von Reacher ist, dass er in einen Raum geht und du schon in der ersten Minute ein bisschen nervös wirst." Das wäre Cruise aufgrund seiner Größe einfach nicht möglich.