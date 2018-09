Verlierer des Tages Teurer Spaß für Sacha Baron Cohen

In seiner TV-Show "Who Is America?" spielte der Komiker jüngst einen israelischen Anti-Terror-Experten, der einen Pädophilie-Detektor demonstriert. Als dieser auf den politischen Show-Gast zeigt, schlägt er aus. Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr wurde Moore des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, was er jedoch bis heute bestreitet. Den Gag von Sacha Baron Cohen findet er daher scheinbar alles andere als witzig. Er fordert von dem Comedian und dem Sender CBS 95 Millionen US-Dollar Schadenersatz, wie "BBC News" berichtet.