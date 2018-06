Verlierer des Tages Taylor Swift hat sich verschätzt

Taylor Swift hat sich anscheinend ein wenig verschätzt was ihren aktuellen Marktwert angeht: Für das Auftaktkonzert ihrer UK-Tour in Manchester wurden nur 38.000 von 56.000 Tickets verkauft. Das macht nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch leere Sitze, die sicher heftig am Selbstbewusstsein der Sängerin kratzen. Die Bilder der halbleeren Konzerthalle, die gerade um die Welt gehen, machen das bestimmt nicht besser. Auch für die zwei (!) Termine, die sie im Wembley-Stadion angesetzt hatte, sieht es nicht besser aus. Vielleicht hätte einer gereicht.