Verlierer des Tages Steven Tyler: Peinlicher Flirt

Erzählt hat der Leadsänger der Rockband Aerosmith diese Anekdote mehr oder weniger freiwillig bei einer Art "Wahrheit oder Pflicht"-Spiel in der US-Sendung "The Late Late Show with James Corden". Als Alternative zur peinlichen Geschichte hätte er Dschungelcamp-würdige Spezialitäten wie Kuhdarm verspeisen müssen.