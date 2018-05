Die sozialen Netzwerke lachen wieder über die Trumps: First Lady Melania Trump (48) hat ihre Initiative "Be Best" (Dt. "Sei Bestes") vorgestellt und erntet unter anderem Spott für den holprigen Namen. Der Schauspieler Patton Oswald (51, "Two and a Half Man") witzelte auf Twitter in Anspielung auf das schlechte English: "First Lady stehlen Name von Initiative von Hulk! HULK ZERSTÖRT!" und "FamilyGuy"-Autor Seth MacFarlane (45, "Sing") lachte so über den Kampagnennamen, dass er Trumps-Strategen einlud, für seine Serie zu schreiben.