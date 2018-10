Verlierer des Tages Shitstorm für Nicole Scherzinger

Was war denn da los? Das fragten sich viele Zuschauer der britischen TV-Show "Strictly Come Dancing", die in der letzten Folge eine ganz schlecht aufgelegte Nicole Scherzinger (40) zu Gesicht bekamen. Während der Sendung murmelte sie einen Satz in Richtung der Moderatorin, den die Zuschauer nicht hören könnten. Aber Körpersprache und Mimik verhießen wohl nichts Gutes... Eine Lippenleserin hat der britischen "Sun" verraten, was Scherzinger zu Tess Daly (49) gesagt haben soll: "Deine Haare berühren mich." Fühlte sich die Sängerin eingeengt?