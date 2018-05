Verlierer des Tages Sharon Osbourne vergisst ihren Ausweis

Manchmal geht es Promis dann doch genauso wie normalen Menschen. In diesem Fall musste Sharon Osbourne (65, "Rache") die Erfahrung machen. Wie sie selbst jetzt in ihrer eigenen TV-Show "The Talk" verriet, ließen sie die mexikanischen Grenzbeamten am vergangenen Freitag nicht ins Land. Der Grund: Sie hatte ihren Ausweis zu Hause vergessen. Mit einem Privat-Jet flog sie gemeinsam mit ihrem Mann Ozzy Osbourne (69, "Dreamer") in das lateinamerikanische Land, da dieser dort ein Konzert gab.