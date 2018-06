Verlierer des Tages Shailene Woodley: Horror-Diät für Rolle

Der Film basiert auf den wahren Erlebnissen von Tami Oldham Ashcraft. Die erfahrene Seglerin musste nach einem Sturm 41 Tage alleine auf einem manövrierunfähigen Boot mitten im pazifischen Ozean überleben. Gemeinsam mit Susea McGearhart veröffentlichte Tami Oldham die Geschichte 2002 unter dem Titel "Red Sky In Mourning: A True Story Of Love, Loss And Survival At Sea". Der Film startet am 12. Juli in den deutschen Kinos.