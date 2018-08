Verlierer des Tages Sean Young: Diebin am Filmset?

"Ace Ventura"-Star Sean Young (58) soll Filmausrüstung von einem Set in New York gestohlen haben. Das Klatschportal "TMZ" postete dazu sogar ein Video, in dem die US-Schauspielerin mit einem unbekannten Mann die vermissten Gegenstände in ihren Wagen lädt. Mittlerweile ermittelt auch die Polizei gegen Young, sie wurde von Beamten bereits zur Befragung aufgesucht.