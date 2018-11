Verlierer des Tages Sarah Michelle Gellar verärgert Fans

Auch mit 41 Jahren hat Schauspielerin Sarah Michelle Gellar ("Buffy - Im Bann der Dämonen") noch eine tadellose Figur. Jetzt postete sie ein Modelfoto in Unterwäsche aus dem Jahr 2007 und versah den Instagrampost mit dem Spruch: "Ich hänge diese Fotos überall in meinem Haus auf, als Erinnerung, um an Thanksgiving nicht zu viel zu essen."