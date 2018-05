Verlierer des Tages Ryan Reynolds ist ratlos

Nachdem Lively den Trailer des Kinofilms nun auf Twitter teilte, kommentierte der Schauspieler darunter: "Du kannst es mir sagen. Wir sind verheiratet. Du hast mich einmal ins Krankenhaus gefahren, als du ein Kind bekommen hast. Also, was zum Teufel ist mit Emily passiert?" Doch die 30-Jährige scheint das Bitten und Betteln ihres Mannes kalt zu lassen. Ihre Antwort: "Oh Schatz, von all den Geheimnissen, die ich dir vorenthalte, sollte dies das Letzte deiner Sorgen sein, vertraue mir." Was für eine knallharte Abfuhr für den Schauspieler.