Verlierer des Tages Roseanne Barr hält nicht Wort

Die Begründung der 65-Jährigen: Es sei ihr zu stressig und nicht vertrauenswürdig genug. Stattdessen plane sie nun, das Interview in Eigenregie durchzuführen. "Ich werde es selbst filmen und nächste Woche auf meinem YouTube-Kanal posten", heißt es in ihrem Twitter-Beitrag. Von dem Interview erhoffe sich die Schauspielerin, dass endlich "die gesamte Erklärung" ans Licht komme, "was passiert ist und warum". Ihre Hit-Serie "Roseanne" wurde kurz nach dem erfolgreichen Comeback eingestellt, nachdem sich die 65-Jährige rassistische Äußerungen in den sozialen Medien geleistet hatte.