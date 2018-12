Verlierer des Tages Robbie Williams bekommt Hals nicht voll

In der neuesten Staffel der britischen Ausgabe von "The X Factor" sitzen neben Simon Cowell (59) und Louis Tomlinson (26) auch Robbie Williams (44) und seine Frau Ayda Field (39) in der Jury. Laut der britischen "Sun" soll der "Angels"-Sänger umgerechnet mehr als 11,2 Millionen Euro für diesen Job bekommen haben. Doch das scheint ihm noch nicht genug zu sein.