Verlierer des Tages Rita Oras Playback-Auftritt

Twitter-User sind bekannt für ihre ehrliche Meinung. Das bekam auch Rita Ora (27, "Anywhere") in dieser Woche zu spüren. Nach ihrem Auftritt bei der alljährlichen Thanksgiving-Parade in New York waren die Fans wenig begeistert und unterstellten der Sängerin, sie habe deutlich hör- und sehbar Playback gesungen. Das fiel vor allem dadurch auf, da ihre Performance nicht im Einklang mit dem eigentlichen Text war. Tatsächlich schien Ora auf einen Live-Auftritt verzichtet zu haben, doch die Gründe dafür erläuterte John Legend (39), der ebenfalls auf der Parade aufgetreten war.