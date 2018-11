Verlierer des Tages Rebel Wilson macht sich Plus-Size-Feinde

Rebel Wilson (38) hat in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) behauptet, dass sie die erste Plus-Size-Schauspielerin gewesen wäre, die in einer RomCom die Hauptrolle spielen durfte. Das stimmt so allerdings nicht, wie sie kurz darauf auf Twitter erfahren musste: Die ebenfalls übergewichtige Schauspielerin Mo'Nique (50) hatte zum Beispiel 2006 in "Phat Girlz" mitgespielt, Queen Latifah (48) im gleichen Jahr in "Noch einmal Ferien".