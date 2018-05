Dieser Abend endete für den Rapper G-Eazy (28, "The Beautiful & Damned") im Gefängnis. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, wurde der Musiker in einem Nachtclub nach einer Schlägerei von der Polizei verhaftet und vorübergehend ins Gefängnis gesteckt. Was war passiert? G-Eazy feierte mit seiner Entourage nach einem Konzert, als ein Fan ein Foto mit seinem Idol machen wollte. Doch der Star hatte keine Lust auf den Schnappschuss und wimmelte den lästigen Fan vorerst ab.