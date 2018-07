Verlierer des Tages Rade Serbedzija wird verhaftet

In Filmen wie "Snatch" oder "96 Hours - Taken 2" spielt Rade Serbedzija (71) gerne einmal den Schurken. Doch nun scheint der kroatisch-slowenische Mime auch im wahren Leben auf Abwege gekommen zu sein. Nachdem die Polizei von Santa Monica, Kalifornien, mehrere Anrufe erhalten haben soll, dass ein auffälliger Autofahrer auf den Stadtstraßen unterwegs sei, musste sie eingreifen. Der 71-Jährige wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.