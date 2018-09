Verlierer des Tages Prinzessin Eugenie: Zahltag

Auch wenn die beiden nicht ganz an die Summe der im Mai abgehaltenen Hochzeit zwischen Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) herankommen dürften (das Spektakel kostete rund 39 Millionen Euro), holte sich Prinzessin Eugenie doch viel Inspiration von der Feier ihres Cousins Prinz Harry. So wird sie ihrem Jack beispielsweise ebenfalls auf Schloss Windsor das Ja-Wort geben und mit der gleichen Gästeanzahl feiern. Die Petition fordert auch, dass die gesamten Kosten für das rauschende Fest, die bisher zwischen dem Königshaus und dem Staat aufgeteilt sind, offengelegt werden. Über 9.000 Unterschriften sind bereits eingegangen (Stand 29. September). Ob das House of Commons oder die Regierung darauf reagieren werden, ist noch nicht bekannt.