Verlierer des Tages Paul Marciano muss gehen

Vor vier Monaten erhob US-Model Kate Upton (26) erstmals öffentlich Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Guess-Mitbegründer Paul Marciano (*1952). Weitere mutmaßliche Opfer hatten sich daraufhin ebenfalls zu Wort gemeldet. Guess ließ die Vorwürfe von zwei externen Ermittlern prüfen. Diese Untersuchung habe nun ergeben, dass Marciano in bestimmten Situationen "ein schlechtes Urteilsvermögen in seiner Kommunikation mit Models und Fotografen" an den Tag legte und "Anschuldigungen eines unangemessenen Verhaltens" plausibel seien, gab die Modemarke in Los Angeles bekannt.