Verlierer des Tages Orlando Bloom nur ein "Freund"?

So richtig verlobt scheint sich Katy Perry (34, "Witness") offenbar nicht zu fühlen. Auf Twitter bezeichnete sie ihren Bald-Ehemann Orlando Bloom (42, "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache") jetzt als Freund. "Das Beste beim 'American Idol'-Schauen mit meinem Freund ist, dass er immer fragt, ob sie drin bleiben oder rausfliegen, bevor wir die endgültige Stimme abgeben. Ich erzähle es ihm nie hahaha", schrieb die Sängerin, die aktuell als Jury-Mitglied in der US-Castingshow zu sehen ist.