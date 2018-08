Verlierer des Tages Nicki Minaj: Twitter-Krieg mit dem Ex

Das ließ Minaj natürlich nicht auf sich sitzen und feuerte eine ganze Salve von Tweets in Richtung ihres Ex. Die Rapperin beschuldigte Samuels, ihre Kreditkarten gestohlen zu haben. Er solle aufhören, zu lügen und zu behaupten, dass er seine Koffer gepackt hätte: "Du bist wieder zu meinem Haus gekrochen gekommen, hast geweint und mich angefleht dich zu den EMAs nach Europa mitzunehmen. Und ich habe nein gesagt", so die 35-Jährie in einem der Tweets. Ob dieser Twitter-Streit die Verkaufszahlen von Minajs neuem Album "Queen" trüben wird? Ihre Fans und Follower amüsieren sich jedenfalls prächtig.