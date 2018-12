Verlierer des Tages Netz lacht über Veronica Ferres

Vermutlich wollte Veronica Ferres (53, "Unter deutschen Betten") mit ihrem Twitter-Post nur eine harmlose Botschaft in die Welt senden. "Sonntage sind toll, um Familie und Freunde anzurufen", schreibt die Schauspielerin zu einem Bild, das sie mit einem Telefonhörer in der Hand zeigt. "Nehmt euch einfach Zeit zum Plaudern", heißt es schließlich weiter. Dumm nur, dass Frau Ferres mit ihrem Apparat keinesfalls jemanden am anderen Ende der Leitung erreichen würde. Das nostalgische Wählscheibentelefon ist nicht angeschlossen.