Verlierer des Tages Morrissey muss Konzert abbrechen

Das Ende dieses Konzerts hatten sich sowohl die britische Rock-Legende Morrissey (59) als auch das Publikum sicher anders vorgestellt. Bei einem Gig in San Diego wurde der Musiker bei seinem Lied "Every Day Is Like Sunday" von einem seiner eigenen Fans attackiert, sodass das Konzert abgebrochen und der 59-Jährige von den Security-Leuten hinter die Bühne in Sicherheit gebracht werden musste. Ein Zuschauer aus dem Publikum filmte die tumultartige Szene und veröffentlichte den Mitschnitt auf YouTube.