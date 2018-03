Verlierer des Tages Millie Bobby Brown: Spott von den Fans

Verkehrte Welt? "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (14) hat auf ihrem Instagram-Account zum ersten Mal ein Duett mit ihrem Freund Jacob Sartorius (15, "Chapstick") veröffentlicht. Der 15-Jährige wurde durch seine Lip-Sync-Videos in dem sozialen Netzwerk musical.ly bekannt und ist inzwischen ein gefeierter Teenie-Popstar. Doch die gemeinsame Version seines Songs "Nothin' With You" kommt bei Browns Fans nicht so gut an...