Verlierer des Tages Melissa McCarthy: Ärger um die "Muppets"

"The Happytime Murders", eine neue Kinokomödie mit Melissa McCarthy (47, "Spy") die im August erscheint, hat die Missgunst der "Sesamstraße"-Macher auf sich gezogen. In der Kriminalkomödie spielen unter anderem Puppen eine Rolle, die stark an die "Muppets" aus der beliebten Lehrsendung für Kinder angelehnt sind. Die Organisation "Sesame Workshop" hat laut "Page Six" nun Klage eingereicht. "The Happytime Murders" stelle demnach einen "bewussten Versuch" dar, die Marke "Sesamstraße" zur Promotion des Films zu verwenden.